會德豐：私有化進程不便透露　過渡性房屋目標2000伙

吳宗權表示，旗下最新開售的將軍澳日出康城OCEAN MARINI市場反應不錯，至於下個樓盤的定價則視乎市場情況，團隊會在適合時間定價。

集團近期推出的樓盤集中在九龍東，他指出，有關項目均鄰近地鐵站，有各自優勢。去年入手的數塊地皮，鄰近去年中推出的將軍澳日出康城7期MONTARA，對該區域有信心，認為是健康的居住環境。公司會繼續研究不同的入貨機會，選擇性地考慮會否入標。

吳氏又表示，公司農地不多，但難得能夠與夥伴合作提供過渡性房屋，現時目標約2,000伙。他期望能夠在一年內有進展，但強調有審批過程等多個問題需要考慮，仍「有幾步要走」，未能提供具體時間表，「希望盡快有好消息」。

他又預期，全年香港樓市「有上有落」，又認為美國在前宣布減息對經濟會有少少幫助，惟全年香港樓價變幅難料，現況下最重要是保持穩健財務管理。

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