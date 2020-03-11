SOHO中國研進行戰略合作　周四復牌

截至報告日期止，尚未就是否進行潛在交易作出決定，而且並未與任何一方訂立實施潛在交易的正式協議。無論如何，公司無法肯定任何此類洽談(如繼續進行)將導致對股份作出全面要約。

董事會亦注意到股份近期價格及成交量有所上升。除上文所披露者外，董事會並不知悉導致股價及成交量波動的任何原因。

該公司股份於周四(3月12日)上午9時正起恢復買賣。

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