儘管歐洲分部仍為主要溢利動力，並於2019年為集團作出積極貢獻，股東應佔預期虧損主要因中國業務面臨的不利因素所致，包括中美貿易戰對行業活動及消費者需求造成的負面影響，以及中國政府關於中國禁止第七類廢料進口的政策變動。

因此，截至2019年12月底止年度，主要由大中華業務組成的亞洲分部預期將錄得分部虧損約1.7億港元。期內計入來自歐洲分部的溢利減其他經營成本財務成本淨額及稅項，集團預期將錄得淨虧損約1.3億元。儘管集團已將生產從中國轉移至馬來西亞、泰國及印度的新合營企業以減輕影響，結果不會立即顯現。

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