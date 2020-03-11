新股專輯：諾誠健華首日招股　孖展超購175倍

其中輝立證券借出200億元，耀才證券借出約70億元。

該公司周三起至下周一(16日)招股，招股價介乎每股8.18至8.95元，每手1,000股，入場費為9,040.19元。是次發售2.5億股，其中10%公開發售，集資最多22.38億元，預計本月23日掛牌，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

值得留意的是，公司是次引入12名基礎投資者，合共認購1.64億美元(約12.7億港元)，包括中國結構調整基金認購3.5億美元；美國醫療保健行業投資基金Vivo Funds認購2.5億美元；投資基金Matthews Asia Funds認購2.3億美元等。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626