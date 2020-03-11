虎都發盈警
2020年03月11日 18:25
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虎都(02399)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度虧損按年大幅增加，主因是集團終止錄得虧損的出口貿易業務、集團零售店舖網絡鞏固戰略，以及批發訂單因集團終止與還款紀錄未如理想的分銷商之間的分銷關係而有所減少，以致集團的收益及毛利大幅下跌；因2017年收購的中國零售業務表現未如理想而確認商譽減值虧損；確認潛在在建工程減值虧損。
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