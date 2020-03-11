國瑞置業2月銷售額4億人幣
2020年03月11日 18:33
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國瑞置業(02329)公布，2月實現簽約銷售額約4.01億元人民幣(下同)，建築面積簽約銷售量約21,830平方米，簽約平均售價約每平方米18,391元。
今年首兩個月，集團實現簽約銷售總額約10.09億元，建築面積簽約銷售量約49,530平方米，簽約平均售價約每平方米20,380元。
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