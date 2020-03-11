【全球救市】美前官員建議派消費券 未成年也有

外國傳媒報道，美國白宮前經濟顧問委員會主席Jason Furman呼籲，美國議會通過緊急預算高達3,500億美元(約2.73萬億港元)，除了派消費券外，也能支持社會安全網絡，並為因疫情而受創最深的部門提供資金緩衝。雖然救市金額龐大，但他強調此預算利多於弊。

他表示，目前最快、最好的方法，可能是直接派發1,000美元(約7,800港元)的消費券給每位成年人，未成年人也要派發500美元(約3,900港元)消費券。除Furman外，白宮前國家經濟委員會主任科恩也有類似看法。

派消費券在美國並非史無前例，2008年金融風暴時，就曾向每位美國納稅人派發600美元、夫妻派發1,200美元、未成年人派發300美元的消費券。

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