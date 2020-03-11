新冠肺炎：東瀛遊取消15個歐洲地區旅行團

該公司指，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款，並已陸續通知受影響客人，如已報團的客人亦可致電電話查詢中心查詢。

至於4月1日起出發的旅行團安排，將於稍後時間公布，並將繼續留意當地消息，再作出相應的安排。

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