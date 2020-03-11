新冠肺炎：東瀛遊取消15個歐洲地區旅行團
2020年03月11日 18:40
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近日香港政府對多個歐洲國家發出紅色外遊警示，以及各地對入境人士實施14日強制隔離檢疫。本地旅行社東瀛遊(06882)公布，為顧及客人於旅遊時的安心及健康着想，決定取消周四(12日)至3月31日期間，涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共15團，約350名客人受影響。
該公司指，已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款，並已陸續通知受影響客人，如已報團的客人亦可致電電話查詢中心查詢。
至於4月1日起出發的旅行團安排，將於稍後時間公布，並將繼續留意當地消息，再作出相應的安排。
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