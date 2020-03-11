【石油大戰】沙特王儲為鞏固權力　掀「膽小鬼博弈」

石油輸出國組織(OPEC)「龍頭大哥」沙特阿拉伯上周五(6日)與俄羅斯的減產會議以破裂告終，前者隨即於上周六(7日)發動減價戰，觸發國際油價周一(9日)狂瀉超過兩成。今次行動不但使西方石油專家大跌眼鏡，甚至連沙特官員也大惑不解，有分析認為這與沙特王儲薩勒曼最近要鞏固權力並提升國際影響力有關。

據稱，沙特今次把出口原油劈價，主要針對俄羅斯的核心市場包括北歐及中國，目標亦指向美國頁岩油業。

據外媒報道，沙特與俄羅斯原先2月初曾商討建立更廣泛和長期的結盟關係，方案之一包括沙特向獲俄國支持的敍利亞進行投資。不過，沙特怕得罪美國，最終沒有作出承諾。大約同一時間，俄羅斯拒絕支持沙特的額外減產建議，俄羅斯總統普京更拉攏沙特的區內敵人土耳其。

此外，消息人士亦稱，薩勒曼原先希望透過上周會議，顯示沙特在油組政策的影響力，亦證明其兄長、能源部長阿卜杜勒阿齊茲能夠迫使俄羅斯就範，同意進一步減產。有沙特政府顧問直言，現時是自尊問題，與石油市場無關。

然而，觀乎沙特過去推低油價均未達預期效果，外界亦質疑今次價格戰能否成功。2014年，沙特前能源部長納伊米倡儀推低油價，打擊生產成本高昂的美國頁岩油商，但當布蘭特期油價格於2016年初瀉至每桶28美元之下，納伊米被沙特王室撤職。其接任人法利赫則成功說服俄羅斯，建立減產聯盟OPEC+，帶動油價數月內升逾一倍。

沙特在1980年代也曾透過增加供應推冧油價，以對付歐洲北海的石油競爭，但最終無功而退，要削減產量並使油價「迷失十年」。惟沙特當年也非全無得益，因為低油價導致蘇聯出現財政危機和糧食短缺，迫使從沙特支持的阿富汗撤軍。

目前沙特與俄羅斯的談判大門仍未關上。據報， 現時擔任沙特投資部長的法利赫，在當局的批准下與俄羅斯能源部長諾瓦克接觸，一旦成功斡旋，意味油組及俄羅斯等產油國可能於4月召開緊急會議。

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