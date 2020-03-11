坤集團遭控股股東配售20%股份
2020年03月11日 20:12
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坤集團(00924)公布，控股股東獲Lead Development Investment Limited(由執董洪維坤及洪虢光持有)告知，其已於3月11日與中國通海證券訂立配售協議。據此，配售代理按不低於每股0.265港元的價格，配售最多2億股，相當於公司現有已發行股本的20%。
假設將全部配售股份配售予承配人，賣方持有的股份數目將減至5.5億股股份，相當於其股權減至已發行股本總額的55%，將繼續為公司控股股東。
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