【石油大戰】美國強烈考慮打救頁岩油商

沙特阿拉伯與俄羅斯之間的石油「價格戰」愈演愈烈，據報華府正強烈考慮打救陷入困境的美國頁岩油商，方式包括提供低息貸款及降低開採稅。與此同時，石油業游說團體建議華府趁油價最近大冧，增加戰略石油儲備。

紐約期油周二(10日)反彈逾10%後，周三(11日)曾在打救消息刺激下，最多再升5.79%，高見每桶36.35美元，布蘭特期油亦漲6.66%至39.7美元，惟因供應大增疑慮未散，油價很快掉頭向下。紐約期油報每桶33.34美元，跌2.97%；布蘭特期油報每桶36.16美元，跌2.85%。

頁岩油產量節節上升，帶動美國截至上月底整體石油產量達破紀錄每日1,310萬桶，而該行業近年對美國經濟、就業、出口，以至能源安全的重要性不斷提升。不過，很多美國頁岩油商正為生存而戰，主要是資本投資龐大，普遍債台高築，油價暴跌至30美元水平將嚴重影響償付能力。

為應付艱難的經營環境，西方石油(Occidental)日前宣布30年以來首次減少派息。即使是超級油企也不能幸免，埃克森美孚及雪佛龍正檢討資本開支及其他投資計劃。

外媒報道，白宮官員擔心美國頁岩油公司因財政困難而倒閉。據悉，美國頁岩油大亨、Continenal Resources創辦人Harold Hamm就援助議題聯絡華府，惟未有直接接觸其好友總統特朗普。

美國能源部已押後原定本周二的戰略石油儲備出售計劃，涉及1,200萬桶原油，相當於美國一天的需求，以紓緩對油價的壓力。消息指出，石油業界更反過來希望華府趁低價補充相關儲備。

不過，華僑銀行經濟師認為，單靠特朗普政府的刺激政策，油價反彈將不會持續，任何具意義的上升必須來自疫情減退，或沙特與俄羅斯重返談判桌。

事實上，石油價格戰正不斷升級。繼俄羅斯石油公司Rosneft周二宣布下月起增產後，沙特能源部周三亦下令國營油企沙特阿美把每日產能，由1,200萬桶提升至1,300萬桶，該公司日前已把4月每日供應量增加30萬桶至1,230萬桶。此外，沙特國營航運公司Bahri罕有地向外租用多艘超級運油輪，付運下月增加出口的原油。

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