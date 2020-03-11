新盤UPDATES：股市波動無礙新項目收票進度
2020年03月11日 20:54
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股市持續波動，但無礙新盤收票進度，有大型全新項目部署周內首輪銷售後，下周便會緊接安排第二輪發售，日內亦有新界區全新大盤啟動軟銷攻勢。
●OCEAN MARINI收票3,000張 超購逾13倍
會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，收票反應理想，有信心首日推出單位可沽清，最快下周次輪銷售。市場消息透露，該盤已累積錄得約3,000張入票登記，超額認購逾13倍。
項目周六(14日)開售208伙，扣除最高折扣後，折實售價由654.6萬港元起，最低呎價13,249元起，平均呎價15,316元。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批開售單位可望沽清，料帶動本月截至本周六的交投量，可升至逾500宗，超出上月全月約350宗成績，全月可望錄得逾1,000至1,200宗。
該公司香港住宅部本月暫時已錄8,000多萬元佣金收入，以此推算全月有機會超過3億元，屬旺市成績，反映資金繼續追捧物業。
該行為OCEAN MARINI推出息口低至Hibor加1.24厘樓按，封頂息率為P減2.75厘，並設貸款額1.6%現金回贈。
●恆大‧珺瓏灣第1期連錄3宗交易未有進展個案
屯門恆大‧珺瓏灣第1期，連錄3宗交易未有進展個案。單位全屬本月初售出，包括1A座16樓H室、1A座17樓F室及1座19樓H室，原本售價介乎390.1萬至524萬元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。
●維港頌終止買賣單位以3,080萬重售
長實集團(01113)旗下北角維港頌，售出6座36樓C室，實用面積850方呎，成交價3,080萬元，呎價36,235元。該盤曾於2017年4月以3,916.9萬元售出，當時發展商提供代繳從價及買家印花稅優惠，合共上限為樓價30%，惟於本月6日終止買賣合約，短短數天後再錄承接。
●恒地兩盤引入先住後付優惠促銷
恒基地產(00012)旗下何文田加多利軒及鴨脷洲倚南，剛更新價單引入全新500天成交期付款方法，買家並可享提前入住優惠。
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