新盤UPDATES：股市波動無礙新項目收票進度

股市持續波動，但無礙新盤收票進度，有大型全新項目部署周內首輪銷售後，下周便會緊接安排第二輪發售，日內亦有新界區全新大盤啟動軟銷攻勢。

●OCEAN MARINI收票3,000張 超購逾13倍

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，收票反應理想，有信心首日推出單位可沽清，最快下周次輪銷售。市場消息透露，該盤已累積錄得約3,000張入票登記，超額認購逾13倍。

項目周六(14日)開售208伙，扣除最高折扣後，折實售價由654.6萬港元起，最低呎價13,249元起，平均呎價15,316元。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該盤首批開售單位可望沽清，料帶動本月截至本周六的交投量，可升至逾500宗，超出上月全月約350宗成績，全月可望錄得逾1,000至1,200宗。

該公司香港住宅部本月暫時已錄8,000多萬元佣金收入，以此推算全月有機會超過3億元，屬旺市成績，反映資金繼續追捧物業。

該行為OCEAN MARINI推出息口低至Hibor加1.24厘樓按，封頂息率為P減2.75厘，並設貸款額1.6%現金回贈。

●恆大‧珺瓏灣第1期連錄3宗交易未有進展個案

屯門恆大‧珺瓏灣第1期，連錄3宗交易未有進展個案。單位全屬本月初售出，包括1A座16樓H室、1A座17樓F室及1座19樓H室，原本售價介乎390.1萬至524萬元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易未有進展。

●維港頌終止買賣單位以3,080萬重售

●恒地兩盤引入先住後付優惠促銷

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626