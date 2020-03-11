【共度時艱】領展推「抗疫」現金券　校巴車位減租

另外，為紓緩疫情期間學校停課對教育相關業者的影響，領展決定由2020年4月至9月，將向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車/校巴營運者，提供為期6個月的50%租金減免。與此同時，領展將支援旗下補習社租戶，一同為復課作準備。除了加強物業清潔，領展正搜羅兒童口罩，將適時發放予補習社租戶，為其順利復課出一分力。

領展早前已宣布預算8,000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶面對的經營狀況，提供包括減租等針對性支援，正優先處理受影響較大的行業。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626