【共度時艱】領展推「抗疫」現金券 校巴車位減租
2020年03月11日 20:55
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領展(00823)宣布，旗下商場及商戶組成協作網絡，推出多項措施撐消費並回饋社區，旨在帶動全線商戶整體營業銷售，其措施包括向商戶購備抗疫用品，顧客於港九新界40個商場食肆外賣自取滿50元即可換領；即日起於領展旗下19間指定商場即日消費滿500元，可獲50元現金券一張，憑券可到網絡內的中餐廳消費，不設最低消費限額。
另外，為紓緩疫情期間學校停課對教育相關業者的影響，領展決定由2020年4月至9月，將向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車/校巴營運者，提供為期6個月的50%租金減免。與此同時，領展將支援旗下補習社租戶，一同為復課作準備。除了加強物業清潔，領展正搜羅兒童口罩，將適時發放予補習社租戶，為其順利復課出一分力。
領展早前已宣布預算8,000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶面對的經營狀況，提供包括減租等針對性支援，正優先處理受影響較大的行業。
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