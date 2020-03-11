【311九周年】市場賭圓匯3個月內見100　今次難搞

3月11日是日本「311地震」9周年，其金融市場也以「災難」迎接。外國傳媒報道，日圓匯價近日大幅波動，引發市場對日本政府干預的估算，惟不少分析員認為，日本央行可能無力阻止日圓上升，因期權交易顯示，市場正估計日圓在3個月內升至100日圓兌每美元的機會達49%。

澳洲外匯交易公司Pepperstone Group指出，除非日本央行大手沽日圓，否則幾乎無力阻止圓匯衝上100大關，目前交易員仍預期Yen價動盪持續，並且促使日圓成為首選避險貨幣。

日圓本周曾升至101.19兌每美元，為2016年10月以來最高。資料顯示，日本央行自2011年11月以來，從未插手干預貨幣市場，當年10月日圓曾飆至75.35日圓兌每美元的紀錄高位。

事實上，干預日圓可能會引發美國財政部關注，而日本已被美國列入匯率操縱國觀察名單，在干預前必須與美國事先商議。

高盛表示，明顯地，日本央行很難干預，除非匯率邁向極端水平，要取得美國與其他國家同意亦不是簡單的事。

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