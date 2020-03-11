【311九周年】日股插穿19500　日本央行買股「蝕錢」了！

3月11日是日本「311地震」9周年，其金融市場也以「災難」迎接，日經平均指數插穿2萬點大關，收報19,416點，瀉451點或2.27%，並創14個半月新低。

外國傳媒報道，日本央行近年瘋狂放水後，早已成為日本股市的「超級大股東」，目前持有29萬億日圓的股票，惟事實證明政府「做莊」也不是必贏，隨着日本股市大跌並再次陷入熊市，不但危及央行資產狀況，最嚴重是可能會讓央行信譽驟降，繼而使其超級放水計劃受到質疑。簡而言之，就是正式宣布「技窮」！

數據顯示，日本央行從2013年起擴大買入股票，行長黑田東彥曾表示，其買入的股票型交易所買賣基金(ETF)，平均成本大概相當於日經平均指數19,500點！換言之，就在「311地震」9周年的今天，日本央行「帳面蝕錢」了。

截至去年9月，日本央行淨資產為3.81萬億日圓，代表日本股市只要再下跌14%，資產就會「歸零」，三菱日聯證券投資策略長藤戸則弘表示，如果日本股市再下跌20%，央行將會虧損6萬億日圓，更指說法絕非天馬行空。

儘管從歷史往績來看，若央行資產為「負」，未必會對經濟造成影響，但可能對央行信譽構成打擊，繼而令民間投資者也「縮手」，形成惡他循環。

SMBC日興證券亦表示，當日股重挫，可以預期養老基金會出現巨額虧損，屆時可能會衍生政治問題。

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