新冠肺炎：疫情肆虐歐洲 英「硬脫歐」風險大增
2020年03月11日 21:06
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新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，正處於脫歐過渡期的英國，據報可能取消與歐盟的貿易協議談判。
英國媒體報道，英國內閣辦公廳大臣表示，原計劃近期英國和歐盟就脫歐貿易協議的談判可能取消。
歐盟總部所在地比利時出現的首例新冠肺炎患者死亡，他當被問及新冠肺炎疫情的後果是否將導致取消脫歐談判時，稱「這是一個現實問題」，但同時強調原定截至2020年底的英國脫歐過渡期不會延期。
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