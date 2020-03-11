【石油大戰】美近12%能源債陷違約邊緣

外國傳媒報道，數據公司ICE Data Services公布數據顯示，美國石油和天然氣公司合共發行的9,360億美元(約7.3萬億港元)公司債中，近12%息率較美國國債高出超過10個百分點，已符合「危難債券」定義，即發債公司可能或已經違約。

在信用評級低於「BBB級」、價值約1,750億美元(約1.36萬億港元)的石油、天然氣「垃圾債」中，已有將近2/3屬及「危難債券」。花旗警告，很多能源債券都可能面臨違約或重組。

美國目前為世界最大產油國，其石油產業也為美國國內提供許多新投資和就業機會，故油價大跌，必然進一步傷害美國經濟。

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