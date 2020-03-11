【全球救市】傳美延長報稅期限　「減稅至零」成真？

美國總統特朗普出招救市，傳他有意將薪俸稅減至0%，雖然措施未達共識，但有報道指，美國財政部正考慮將2019年納稅申報期限延長到4月15日之後。

全球經濟及股市正深受新冠肺炎打擊，美國財長姆紐欽周二(10日)表示，正研究該部門有哪些選項，來獨立應對疫情對經濟的影響。

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