樓價UPDATES：業主減價！第一城月內日日有成交

業主減價，二手交投步伐加快，鰂魚涌南豐新邨5日錄得6宗成交，沙田第一城本月亦錄約11宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌南豐新邨5日錄得6宗成交，其中9座低層A室，實用面積570方呎，三房間隔，望園景，以885萬元易手，實用呎價15,526元，新買家屬於用家，原業主於1995年以258萬元買入單位，持貨25年，帳面獲利627萬元，單位升值2.4倍。

●鰂魚涌康蕙花園1座低層D室，實用面積約538方呎，三房間隔，外望山景，放盤約3個月，業主原開價938萬元，經議價後減價58萬元或約6.2%，終以880萬元沽出，實用呎價約16,357元，原業主於2007年10月以約295萬元購入，現轉手帳面獲利約585萬元，物業升值近2倍。

●北角明軒低層B室單位，實用面積約681方呎，套三房間隔，原業主叫價約1,120萬元，議價後減至約1,060萬元成交，實用呎價約15,565元，外區客入市作自住之用，原業主於2005年2月以約370萬元購入，是次轉售帳面獲利約690萬元，物業升值約186%。

●北角珊瑚閣B座高層5室，實用面積877方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以1,580萬元承接，實用呎價18,016元，原業主早於1998年10月購入上址投資，當時作價368萬元，持貨至今將單位沽售，帳面獲利1,212萬元，單位逾21年升值3.3倍。

●北角康威大廈低層B室，實用面積330方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以500萬元承接，實用呎價15,152元，原業主於2003年6月購入上址自住，當時作價79萬元，持貨近17年至今沽售，帳面獲利421萬元離場，單位期內升值5.3倍。

●大坑曦巒低層F室，實用面積377方呎，一房間隔，以20,000元租出，實用呎租53元，原業主於2012年9月以971萬元買入單位，持貨8年，租金回報2.5厘。

●灣仔修頓花園3月錄得3宗成交，平均實用呎價約18,300元，當中一個低層6室，實用面積517方呎，兩房間隔，望街景，以842萬元交吉易手，實用呎價16,286元，新買家屬於用家，一直於中環租住單位，直至政府去年放寬按揭成數，才於港島區物色單位，原業主於2012年以555萬元買入，由於打算換樓，持貨8年沽，帳面獲利287萬元，單位升值52%。

●南區貝沙灣6期6座極高層A室，實用面積約1,126方呎，套三房連工人套間隔，附車位，望海景，日前以3,500萬元以沽出，實用呎價約31,083元，原業主於2009年10月以約2,456.8萬元購入，持貨約10年，現轉手帳面獲利約1,043.2萬元，物業升值約42%，該盤本月累錄約3宗二手成交個案。

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九龍區

●長沙灣昇悅居6座低層E室，兩房間隔，實用面積約491方呎，業主以約16,500元放租兩星期，即吸引區內客洽詢，議價後輕微減價500元，以16,000元租出，實用呎租約32.6元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租，業主於2017年4月以約700萬元購入上述單位。

●長沙灣泓景臺本月暫3宗成交，包括2座高層B室，實用面積685方呎，屬三房連套房間隔，吸引用家承接，單位早前放盤叫價1,450萬元，因應市況降至1,380萬元，減價70萬元，實用呎價約20,146元，原業主於2012年12月以約968萬元購入，是次轉手帳面獲利412萬元，升值約43%。

●西南九龍君滙港5座高層D室，實用面積約478方呎，兩房間隔，於2月以1,050萬元放售，及後累減51.5萬元或約5%，以998.8萬元沽出，實用呎價約20,895元，原業主於2007年5月以約372.6萬元購入，持貨約13年至今，帳面獲利約626.2萬元，升幅逾1.6倍。

●西南九龍瓏璽2A座低層A室，實用面積1,243方呎，屬四房連雙套房間隔，望海景，吸引本地家庭客承接，連車位成交價3,500萬元，實用呎價約28,158元，原業主於2011年6月斥資約2,479.49萬元購得，是次轉手帳面獲利1,020.51萬元，升值逾4成。

●奧運站維港灣7座高層B室，望海景，三房間隔，實用面積約902方呎，以約2,200萬元放盤數個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價150萬元，以約2,050萬元成交，實用呎價約22,727元，新買家為換樓客，原業主於2009年5月以約868.8萬元購入，是次轉售帳面賺約1181.2萬元，物業升值約1.4倍。

●大角咀港灣豪庭10座中層E室，兩房間隔，實用面積約347方呎，以650萬元放盤兩星期，即獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約630萬元成交，實用呎價約18,156元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市，原業主於2012年9月以約375萬元購入，是次轉售帳面賺約255萬元，物業升值約68%。

●九龍塘又一村富寧苑中層E室，實用面積507方呎，兩房間隔，現連同一個車位以890萬元成交，實用呎價17,554元，新買家鍾情屋苑居住環境旺中帶靜，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2010年11月以529萬元連車位購入，是次轉手帳面獲利361萬元離場，單位9年多升值68%。

●鑽石山悅庭軒1座中層A室，實用面積449方呎，兩房間隔，原叫價750萬元，累減42萬元，減幅5.6%，以708萬元易手，實用呎價15,768元，原業主於2000年購入上址，當時作價165萬元，持貨至今轉售，帳面獲利543萬元離場，單位20年升值3.3倍。

●牛頭角淘大花園M座高層5室，實用面積約356方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，於1月中放售660萬元，及後累減53萬元或約8%，以607萬元獲區內分支家庭承接，實用呎價約17,051元，原業主於2012年8月以約326萬元購入物業，持貨7年，現轉手帳面獲利約281萬元，物業升值約86%，屋苑本月暫錄約10宗二手成交，平均實用呎價約16,371元。

●將軍澳維景灣畔13座低層E室，實用面積729方呎，屬三房連一套房間隔，吸引同區客承接換樓，遂以1,328萬元入市，實用呎價約18,217元，原業主於2002年5月以約358萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約970萬元，升值2.7倍。

●將軍澳中心7座中層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，望市景，買賣雙方議價後剛以666萬元成交，實用呎價16,404元，原業主於2010年10月以288萬元入市，持貨不足10年，現轉手帳面獲利378萬元離場，單位升值逾1.3倍。

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新界區

●西貢碧浪別墅雙號屋，實用面積1,906方呎，套三房兩廳間隔，望園景，原先開價3,000萬元，累減390萬元，減幅達13%，最終以2,610萬元連兩個車位沽售，實用呎價13,694元，原業主早於1994年7月購入上址，當時作價1,000萬元，持貨至今轉售，帳面獲利1,610萬元離場，單位25年多升值1.6倍。

●馬鞍山薈晴1座低層A3室，實用面積225方呎，開放式間隔。單位原開價400萬元，「象徵式」減價4萬元，減幅1%，以396萬元易手，實用呎價17,600元，原業主於2016年11月購入上址，當時作價357萬元，持貨3年多滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利39萬元離場，單位期內升值11%。

●馬鞍山銀湖．天峰7座低層C室，實用面積762方呎，三房兩廳連儲物室間隔，享海景，原先開價1,300萬元，放盤7個月，減價112萬元，減幅8.6%，成功以1,188萬元易手，實用呎價15,591元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價842萬元，持貨5年多至今沽售，帳面獲利346萬元離場，單位期內升值41%。

●馬鞍山薈朗1座中層B2室，實用面積221方呎，開放式間隔，開價約428萬元，雙方議價後以412萬元易手，實用呎價18,643元，原業主於2016年以307萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約105萬元離場，單位升值約34.2%。

●馬鞍山中心3座中層C室，實用面積約375方呎，兩房戶間隔，望海景，今年2月頭開始放盤，業主原開價650萬元，經議價後減價22萬元或約3%，終以628萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,747元，原業主於2009年5月，以約180萬元購入上述單位。

●馬鞍山居屋錦英苑D座高層7室三房戶，望山景，實用面積約645方呎，買家為外區上車客，有見上址附雅致裝修，加上享開揚山景，環境寧靜，考慮不久後決定承接，原業主早前叫價約700萬元於已補價自由市場放售，經數度議價後以690.5萬元成交，實用呎價約10,705元，原業主於1998年2月以約173萬元購入上址。

●沙田居屋愉翠苑愉禮閣低層5室，實用面積663方呎，套三房間隔，望園景，原先開價728萬元，放盤1個月，減價63萬元，減幅8.7%，最終以未補價第二市場價665萬元沽出，實用呎價10,030元，原業主於2014年5月購入上址，當時作價385萬元，持貨近6年至今轉售，帳面獲利280萬元，單位期內升值73%。

●沙田第一城15座低層D室，實用面積853方呎，套三房廳間隔，享河景，單位放盤4個月，原叫價1,100萬元，減價62萬元，減幅5.6%，以1,038萬元成交，實用呎價12,169元，原業主早於1992年10月購入上址，當時作價300萬元，持貨27年多至今沽售，帳面獲利738萬元離場，單位期內升值約2.5倍。

●沙田第一城本月暫錄約11宗買賣，最新錄得50座高層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以530萬元易手，實用呎價17,434元，原業主則於1988年以26萬元購入單位，持貨32年，是次沽出單位帳面獲利約504萬元離場，單位升值約19倍。

●沙田翠湖花園E座高層8室，實用面積764方呎，套三房間隔，日前以998萬元易手，實用呎價13,063元，原業主則於2011年以580萬元購入，持貨9年，是次沽出帳面獲利418萬元，單位升值約72%。

●大埔逸瓏灣最新錄低座10座中層B室，實用面積639方呎，一房連儲物房間隔，開價約890萬元，議價後以828萬元易手，實用呎價12,958元，新買家為外區上車客，原業主則於2014年以630萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利約198萬元離場，單位升值約31.4%。

●粉嶺居屋榮輝中心1座中層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，終以未補價第二市場價420萬元沽出，實用呎價約7,143元，原業主於1995年11月以約100.1萬元未補地價購入，持貨約24年，帳面獲利約319.9萬元，物業升值約3.2倍。

●粉嶺碧湖花園3月暫錄2宗成交，新錄得6座中層H室，實用面積400方呎，兩房間隔，以515萬元獲承接，實用呎價12,875元，原業主則於2015年以378萬元購入，持貨5年沽出，帳面獲利137萬元，單位升值約36.2%。

●元朗尚悅1座中層E室，實用面積約356方呎，「細兩房」間隔，由三月初開始放租，業主原叫租11,800元，經議價後減價800元或約6.8%，終以11,000元獲承租，實用呎租約31元，業主於2017年3月以約398萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約3.3厘。

●元朗YOHO Town第8座中層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，享山景，新近獲用家議價至659.68萬元成交，實用呎價15,632元，原業主於2016年6月以445萬元買入單位，去年7月叫價760萬元放盤，近期降價至668萬元，最終累減約100萬元或13%沽出，帳面獲利約214.68萬元，單位期內升值約48%。

●元朗YOHO MIDTOWN第8座高層A室，實用面積473方呎，叫價768萬元，放盤即獲買家洽購，迅速議價至766萬元成交，實用呎價16,195元，原業主於2012年10月以455萬元買入單位，帳面獲利311萬元或68%。

●屯門倚嶺南庭高層K室，實用面積587方呎，兩房間隔，去年10月開價700萬元，累減88萬元或13%後，近日獲首置人士以612萬元承接，實用呎價10,426元，原業主於2006年以171萬元買入單位，持貨約14年轉售單位，帳面獲利441萬元，期內升值約2.6倍。

●屯門叠茵庭6座低層G室，實用面積499方呎，三房間隔，業主開價638萬元，經買家議價後，減至615萬元成交，實用呎價12,325元，減幅約3.6%，新買家區內換樓客，見樓價高位回落，即把握機會換入大單位，原業主則於2015年4月以463萬元買入，持貨約5年，帳面獲利152萬元或33%。

●屯門大興花園1期3座高層A室，實用面積428方呎，兩房間隔，剛獲二人家庭以12,000元承租，實用呎租28元，按業主於2018年1月的465萬元買入價計，現租出單位，租金回報約3.1厘。

●屯門大興花園2期8座高層H室，實用面積419方呎，兩房一廳間隔，日前獲區內客承租，即睇即租以每月11,000元承租，實用呎租26.3元，如以現時同類型單位的銀行估值約500萬作計算，租金回報率為2.6厘。

●屯門南浪海灣2座低層C室，實用面積540方呎，兩房兩廳間隔，獲區外首置客垂青，即睇即買以625萬元購入自用，實用呎價11,574元，屬市場價成交。

●屯門公屋山景邨景麗樓中層6室，實用面積287方呎，新買家為區內客，鍾情屋苑鄰近家人，方便往返，是次無法睇樓下，只參考內籠照片及屋苑同類型間隔後決定入市，加上原業主打算移民，有較大的議幅，累積減價45萬至275萬元於已補價自由市場成交，呎價9,582元。

●荃灣愉景新城12座中層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價約730萬元放售僅數天，獲分支家庭客輕微議價後，終以728萬元承接，實用呎價約15,262元，原業主於2015年2月以約535萬元購入上址，轉手帳面獲利約193萬元，期內物業升值約36.1%。

●青衣曉峰園3座中層B室，實用面積約546方呎，兩房間隔，早前開價約760萬元放盤，雙方議價後終以737萬元成交，減幅約3%，實用呎價約13,498元，原業主於2009年3月以約202萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約535萬元，期內物業升值逾2.6倍。

●馬灣珀麗灣16座高層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，原業主早前開價約720萬元放盤，雙方議價後終以708萬元成交，實用呎價約13,358元，原業主於2010年8月以約395萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約313萬元，期內物業升值約79.2%。

●東涌東環本月暫錄得6宗成交，包括2B座高層8室，實用面積462方呎，兩房間隔，向西南，享內園景，以655萬元成交，實用呎價14,177元，新買家為同區上車客，原業主則於2015年9月以536.5萬元一手買入單位，現轉售單位，帳面獲利118.5萬元或22%。

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