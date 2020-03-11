美股又冧！道指早段瀉707點 港夜期曾跌穿25000點

美國救經濟計劃未見詳情，美股道指周二反彈逾千點後，周三早段再度受壓，低開707點，至24,310點。納指挫214點，至8,129點，標指亦瀉82點，至98.38美元，跌2.30%。

據報美國總統特朗普建議將薪俸稅稅率減至0%，可能會持續到今年年底。但是，實施政策的時機仍然不確定。

美國10年期國債孳息率跌至0.7%。2年期國債孳息率下跌至0.434%。30年期則跌至1.196%。

受外圍消息左右，港股期指夜市曾插穿25,000點，低見24,993點，目前則反彈至25,137點，升8點，低水95點。

受疫情、華府救經濟消息，以及油價表現牽動，美股近日走勢如坐過山車。美股周二高開1,169點後一度倒跌，之後重拾升勢，最終收市升1,167點。過去5個交易日，美股尾市尤其波動，道指最後30分鐘的波幅平均約250點，幅度是中午12點半至1點交易活動最淡靜時段的1倍。

高盛認為，球股市在反彈之前，可能從高峰回落20%至25%。截至周二為止，MSCI所有國家世界指數自二月高位回吐18%，反映新冠肺炎疫症及油價急跌打擊風險資產。統計亦顯示，截至周二為止，標指500隻成分股中，過去一個月僅29隻股價錄得升幅，包括藥廠Regeneron、超市Kroger，以及金礦商Newmont，分別升23%及16%及8.9%。

券商Evercore ISI主席Ed Hyman預期美國經濟第2季及第3季分別收縮3.5%及0.5%，標指企業今年純利將倒退15%至每股140美元。

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