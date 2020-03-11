別抱V彈幻想！美企狂儲現金　作「戰爭儲備」

外國傳媒報道，目前美國各大企業正積極儲現金，作「戰爭儲備」！這意味着企業看衰未來將要迎接一段長時期「苦日子」，大眾也要準備好勒緊褲頭。

會計及稅務諮詢公司CohnReznick指出，各大美企目前很有效率地累積「戰爭儲備」，只要能取得現金，就會囤積起來。

舉例來說，皇家加勒比海國際郵輪在周二(10日)透露，該公司為了提高流動性，已將其信用額度提高至5.5億美元。公司指，目前是非常時期，正採取審慎和保守的管理措施。

號稱是「世界資產負債表最強」企業之一的油企埃克森美孚，周二亦就一般公司用途申請發債。

知名餅乾品牌Oreo製造商Mondelez周一(9日)宣布，將信用額度提高至25億美元，此前是15億美元。

聯合航空(United Airlines)周二稱，已籌集20億美元，同時將2020年資本開支削減超過1/3，公司指，如有需要，未來幾周會再增加流動性。美國航空周二亦稱，現金和未動用的銀行儲備金超過73億美元，其流動性較世界其他航空公司都要高。

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