達進東方照明料全年虧損減　審計工作或延遲

疫情預期對該集團的業務表現產生不利影響，但實際影響尚無法量化。按該集團現時觀察及估計，今年1月及2月的營業額預期會按年下降超過40%，原因是受疫情及公共衛生措施造成人力資源瓶頸所致。因應全球範圍的供應鏈均面臨壓力，預期下行趨勢會在一定程度上延續至今年首季的餘下時間，甚至持續影響上半年。

該集團將採取所有切實可行的措施，以應付未來挑戰，包括實施成本控制措施，以及把握機遇進一步發展業務及提升增長潛力，並將繼續監察疫情的發展及對其營運的影響，並於必要情況下適時進一步刊發公布。

達進東方照明現正為其管理帳目定稿，並繼續進行為去年財務報表完成審計程序所需工作。然而，由於無法在內地開展現場工作，以及由疫情與公共衛生措施造成的其他限制，現時無法排除部分財務報告及審計工作延遲的可能性，目前仍希望疫情能在不久將來得到緩解，讓公司能盡可能完成更多的財務報告及審計工作。

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