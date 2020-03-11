【石油大戰】美逾百家頁岩油企業　僅4家頂得住油價30美元

外國傳媒報道，挪威能源諮詢公司Rystad Energy 警告，若油價持續在每桶30美元附近上落，美國大多數的頁岩油商將面臨盈利問題，對於頁岩油行業中的100多家公司，鑽探新井幾乎全線虧損，僅4家仍能獲利。

數據指出，只有4家頁岩油公司，包含埃克森美孚、西方石油、雪佛龍，以及Crownquest Operating等公司，可以在油價跌到每桶31美元時仍有利潤。

該機構指，如果在這場原油供給戰中沒有人退讓，那麼價格可能必須降至如此低的水平，才能適當地減少產量，並使供需再度達到平衡。這可能是石油業面臨的最大衝擊之一，因為疫情的防範措施，也將加劇生產商市佔率的爭奪。

即使是最好的營運商，也必須減少交易量，由於價格下降，今年要完全實現「中性」現金流幾乎是不可能的。此前，美國頁岩油生產商就已存在盈利問題，如今情況變得更糟糕。

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