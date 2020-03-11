新冠肺炎：高盛料美股11年牛市即將玩完
2020年03月11日 22:47
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外國傳媒報道，美國華爾街大行之一高盛下調美國企業盈利展望，為過去一個月以來第2次，並料美股11年牛市即將告終。
該行指，在未來兩季，標普500成分股企業的每季盈利最少跌12%，主因是油價弱勢及新冠肺炎疫情對企業構成衝擊。
由於企業盈利下滑及市場氣氛轉壞，料標指在今年中以前將跌至2,450點，較周二(10日)收市低15%，也較2月時歷史高位低28%，意味美股將跌入熊市。
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