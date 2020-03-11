樺欣轉主板上市獲批
2020年03月11日 22:48
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創業板股樺欣控股(08442)公布，早年向聯交所申請透過轉板上市方式於主板上市及買賣，雖然該申請已於今年3月5日失效，但已於3月6日重新提交。而今次有關股份在主板上市及自創業板除牌的申請，已於周三(11日)獲聯交所原則上批准轉板上市。
該公司創業板股份的最後交易日將為下周四(19日)，下周五(20日)將以新股份代號「01657」於主板買賣。截至目前，主板上市規則所載有關轉板上巿的適用先決條件均已達成。
轉板上市後，該公司英文及中文股份簡稱、每手買賣單位、交易貨幣以及公司股份過戶登記處等將不會有所變動。董事會無意於轉板上市後更改集團業務性質，轉板上市亦將不涉及發行任何新股。
樺欣控股於2017年3月21日在港上市，並發行800萬股，每股發行價5.75元，周三收報7.47元。
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