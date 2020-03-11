該公司創業板股份的最後交易日將為下周四(19日)，下周五(20日)將以新股份代號「01657」於主板買賣。截至目前，主板上市規則所載有關轉板上巿的適用先決條件均已達成。

轉板上市後，該公司英文及中文股份簡稱、每手買賣單位、交易貨幣以及公司股份過戶登記處等將不會有所變動。董事會無意於轉板上市後更改集團業務性質，轉板上市亦將不涉及發行任何新股。

樺欣控股於2017年3月21日在港上市，並發行800萬股，每股發行價5.75元，周三收報7.47元。

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