資金破紀錄蜂擁黃金　摩通估聯儲下周劈息1厘

受疫情威脅，股市大幅動盪，資金湧入金市！彭博資訊編纂的數據顯示，全球由黃金擔保的指數型基金(ETF)在截至周二(10日)的3天內，黃金增持規模超過55噸，使黃金總持有量再創新高。

全球黃金ETF今年以來已增持黃金170.5噸，增持規模不僅高於2018全年約80萬噸，更是2019年一半以上。

摩根大通預料，聯儲局下周將大幅減息1厘，為華爾街最大膽預測。該行指，當局沒有理由不嚴陣以待。

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