華置料盈利挫27%　利福中國轉虧

華置公布，預期截至2019年底止年度可能錄得收入下降介乎31至41%，以及公司擁有人應佔之綜合溢利淨額減少介乎17至27%。換言之將連跌五年。原因之一是期內並無買賣物業銷售，跟2018年全年有相關收入2.74億元，以及應佔溢利(包括來自聯營公司及一間接受投資公司之應佔溢利)1.83億元不同。

不僅如此，華置就投資物業於2019年12月31日進行重估，較2018年同期之公平值相比，去年錄得約7.43億元的公平值變動虧損，主要來自位於英國投資物業之公平值減少所致，有別於2018年全年有1.22億元收益。該公司去年又就包括一項英國投資物業在內的英國經營之現金產生單位，確認商譽之全數減值虧損約3.23億元。

另一邊廂，利福中國公布，預期截至2019年底止年度將錄得虧損約7,000萬元人民幣(下同)，按年由盈轉虧，主因集團將錄得河北省聯營公司應佔虧損約2.95億元，有別於2018年有應佔溢利2.04億元。

利福中國指，預期虧損乃來自公司就河北聯營公司帳上之若干應收帳款作全額撥備之保守評估及決定。公司從公開訊息得知，該聯營公司債務人之擔保人兼最終擁有人現正被有關地方當局拘留，而該人士於河北所有直接及間接控制的公司和資產，亦已被有關地方當局查封。

華置股價周三下挫2.01%，收報4.87港元，為全日低位，並創2013年7月之後新低；利福中國則收報2.1港元。截至周三收市為止，華置及利福中國年內股價分別累瀉逾21%及12%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626