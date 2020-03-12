會德豐盈利瀉近四成七

會德豐直言，去年下半年樓盤銷售速度減慢，2019年全年已簽約住宅物業銷售金額236億元，按年倒退9.23%。主席兼常務董事吳宗權預期，全年香港樓市「有上有落」，又認為美國早前宣布減息對經濟和客戶會有少許幫助，惟全年香港樓價變幅難料。

吳氏表示，下個樓盤的定價會視乎市場情況和新盤規模。在增加土地儲備方面，公司會選擇性地考慮會否入標政府土地。

外界關注會德豐早前獲大股東吳光正提出私有化，吳宗權回應指，公司過去和現在的核心業務均是香港物業發展，惟現受監管限制，不能評論亦不方便透露有關九倉系公司將來的業務分配計劃。

事實上，昨日公司在宣布2019全年業績前率先指出，遵照《收購守則》條例之規定，有關牽涉在要約的公司資料，必須盡可能在同一時間及以同一形式，提供予所有股東知悉。因此，公司不便透露有關聯合公告以外之進一步資料。

不過，由於會德豐私有化交易作價為每股現金12元加一股九倉及一股九倉置業股份，惟九倉股價連日受壓，有分析認為將令私有化作價吸引力降低，會德豐私有化計劃或存暗湧。同時，會德豐及九倉系今年上半年業績仍受到新冠肺炎疫情考驗，前景充滿不確定性。

宏資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指出，九倉股價已經連跌6個交易日，九龍倉置業周三股價亦同樣有沽壓，意味會德豐獲提私有化作價的溢價幅度已大幅收窄，換言之，會德豐小股東會否通過私有化交易成疑問。

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