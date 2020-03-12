東方日報B2：全球連環減息抗疫　英突劈半厘

面對疫情帶來經濟衝擊，英倫銀行周三(11日)召開特別會議一致通過緊急劈息0.5厘，英國政府同日宣布300億英鎊(約3,042億港元)財政刺激方案，實行貨幣和財政政策雙管齊下救市。歐洲央行亦暗示最快周四出招，冀避免出現2008年般金融和經濟危機。

英倫銀行是次減息，是2016年8月以來首次，主要利率重返0.25厘紀錄低位。該行維持買債規模4,350億英鎊不變，同時推出新的定期融資計劃，為中小型企業提供1,000億英鎊定期資金，以及降低銀行資本緩衝要求。行長卡尼表示，這些措施有助企業維持營運及保住就業，旨在達到「最大效果」，又指該行準備好有需要時採取進一步行動。在記者會上與卡尼並排而坐、下周起接棒出任行長的貝利亦強調，貨幣政策仍有進一步放鬆的空間。

英倫銀行宣布減息數小時後，英國新任財相辛偉誠宣布預算案，除提出300億英鎊財政刺激方案，又承諾2025年中前斥6,000億英鎊大舉投資基建，並推出協助商界和醫療服務的措施。英國將今年經濟增長預測下調0.3個百分點至1.1%，明年增長預測則上調0.2個百分點至1.8%。事實上，英國經濟在疫症爆發前已見疲態，1月份國內生產總值(GDP)按月停滯，有別於去年十二月增長0.3%和市場預期的增長0.2%。

英國減息後，英鎊周三反覆向上，高見1.2977美元，升0.51%。惟避險情緒再升溫，日圓兌每美元升1.46%，至104.1；十年期美債孳息跌16點子，至0.6332厘；現貨金最多升1.33%，至每安士1,671.31美元。

繼英美緊急減息後，陸續有央行加入，冰島央行同於周三緊急劈息0.5厘，主要利率降至2.25厘紀錄新低。歐洲央行今日議息，最少有五個成員國央行行長將透過電話參與會議，市場預期歐央行將把現為負0.5厘的存款利率下調最少0.1厘。

歐央行行長拉加德周三警告，歐洲面對2008年金融危機的經濟衝擊，敦促歐洲領袖採取聯合行動抵禦。她又稱，該行會於今日的會議審視所有政策工具，特別是一些提供低成本融資，以及確保市場流動性和信貸不會枯竭的措施，並補充指，要措施有效必須有政府政策的支持。

聯儲局上周緊急劈息0.5厘後，市場正押注該行下周會議再減息。花旗則估計，聯儲局最快六月重啟量寬(QE)，特別是一旦金融狀況繼續收緊。

亞洲央行方面，雖然印度、南韓和馬來西亞距離下次議息會議尚有數周時間，但面對疫症爆發及油價崩圍，分析員認為這些央行最有可能隨時突擊減息。聯儲局本月十八日結束議息會議後翌日，日本、印尼和菲律賓央行將公布議息結果，泰國和新西蘭央行則會於本月25日議息。

盛寶金融策略員克雷亞什指，選擇觀望的央行或需要採取更大力度的行動，上月選擇維持利率不變的新西蘭央行便是一例，該行本月稍後的會議可能需要劈息0.5厘。

惟央行救市並非穩贏，昨是日本「3‧11大地震」九周年，股市亦以災難作結，日經平均指數收報19,416點，跌451點，不但創逾14個月新低，更跌穿日本央行購入股票型交易所買賣基金(ETF)的平均成本位19,500點，令市場擔心會對央行救市信譽構成打擊。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626