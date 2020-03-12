理財Campus：衰退惹財困　應對終有法

新冠肺炎蔓延，香港經濟急轉直下，好多打工仔飯碗不保，不少老闆黯然結束生意，可謂人人自危。讀者應該聽過，「錢解決到嘅問題就唔係問題。」所以，不要絕望！如果你目前正面臨以下任何一個處境，請不用怕，將有辦法令你化險為夷。

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【低度風險：收入減少】評估儲備 削非必要開支

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，「依家香港百業蕭條，九成九嘅企業都慘，預計陸陸續續會有企業倒閉，結業高峰期會喺4月。」

安柏環球投資總監梁偉民預計，香港經濟需要一段長時間才復原，港人收入或大減，有必要計一計個人財政能力，繼而設法節流。在經濟前景樂觀時，一般要預留6至8個月流動資金，以應付必須開支，包括租金或供樓、水電煤、交通費及家用等。而目前非常時期，確保自己能捱過18個月都不為過。另先計算持有的保單之現金價值，以備不時之需。

此外，也要懂節流。他說，如果你持有高風險投資，宜將一部分轉為較保守的配置，以減低虧蝕風險。另要減少非必要消費，尤其不要將新消費分期攤還，以免造成額外負擔。

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【中度風險：入不敷支】借錢要精明 多比較貸款利率

若入不敷支者需要借錢，專責處理破產申請的孫楚雍律師提醒要借得精明。第一，宜比較不同貸款利率、每月還款額，並仔細評估個人還款能力，不要借完先算。第二，選擇適當的還款年期，如果想在疫市輕鬆還款，不妨選較長年期。第三，有心理準備債權人隨時Call Loan(要求提早還款)。另外，要清楚財務公司與銀行一般的區別，前者批貸流程較寬鬆，但貸款息率會較高，且未必理會債務人是否破產，而有另外一套追數方法。

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【高度風險：無力供樓】「還息不還本」助靈活調動資金

失業者手停口停，如果還要供樓，就雪上加霜。有見及此，因應疫情對經濟的影響，多家銀行近期先後推出按揭貸款「還息不還本」的安排。以中銀(香港)為例，截至今年6月底，於該行供款一年或以上，且過去12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」，為期6個月。期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月毋須償還本金，方便客戶靈活調動資金。

然而，還息不還本也有弊處，會拖長貸款年期，且實際上會比原本繳付更多利息。梁偉民另提醒，銀行暫且有此寬鬆政策，但需要提防銀行隨時閂水喉。如果無工開，但積蓄夠供樓兩年，暫可不用賣樓。但如果打定輸數，覺得未來一段時間都會維持失業或收入大打折扣，即使獲銀行批准還息不還本，也無補於事，就應打鐵趁熱，在樓價依然高企時把物業沽售止賺，然後再租入合適的單位。他補充，不建議大屋換細屋，因印花稅不平，且在無收入下供樓，壓力大。

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【警號長響：破產邊緣】積極洽商債務重組方案

至於已周身債的人士，無法如期償還債務又如何？孫楚雍律師指，有3個處理方法，包括債務紓緩計劃、「個人自願安排」及破產。前兩者可避免蒙上破產的污名，以及免受破產的種種限制，但欠債有拖無欠。

債務紓緩計劃是銀行和財務公司給予欠債人士的一種債務通融計劃，透過與債權人商討達成的重組債務方案，每月還款，令欠債人士可以在毋須破產下，仍可以靠薪水過正常生活，同時履行還款責任。此計劃所需費用為八千元。

「個人自願安排」是《破產條例》所訂的正式程序，提供破產以外的另一項選擇。債務人在律師或會計師協助下，擬備一份還款建議向高等法院申請臨時命令，最終由債權人投票，以多數服從小數決定是否接納建議。此安排所需費用最低為3萬多元，屬於3個方案中使費最高的。

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【終極爆煲：一無所有】面對現實 申請破產

破產，即無力償債的債務人向法院自行提交破產呈請，是最後一着。孫楚雍律師說，雖則破產人士「4年後又一條好漢」，但仍需背負破產污名。申請破產需付14,000元，其中包括破產管理處費用、法庭費及律師費。

4年破產期後，尚餘欠款就一筆勾銷。當然，破產期間，扣除破產人的合理及必要需要後，其資產和收入的結餘會分發給各債權人。

但破產後，會影響其在若干行業的受僱情況，或不能在某些行業執業，例如律師、地產代理、證券交易商或出任有限公司的董事。另破產人士借錢供樓也有一定難度。

他指，最近明顯多了業主向其查詢破產程序，預計是與樓市轉弱有關。因持貨者周轉不靈，但卻未能及時沽貨套現填氹有關。而一般破產人士欠債逾20萬至30萬元。他續指，鑑於香港經濟轉差，料破產人數將按月急增一至兩成。

●中小企宜善用支援計劃

如果你是中小企老闆，面對公司周轉不靈，就應主動了解公司能否受惠於政府的抗疫基金。例如，其「防疫抗疫基金」持牌小販資助計劃向合資格的小販牌照持牌人提供一次過5千元資助。

在食物業界別資助計劃下，合資格並營運中的普通食肆、水上食肆以及工廠食堂的持牌人可以獲得一次過20萬元資助，而合資格並營運中的小食食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、烘製麵包餅食店及燒味及鹵味店的持牌人則可獲一次性8萬元資助。

另外，香港按證保險公司將在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」。新措施旨在紓緩中小企因收入減少而無法支付薪金或租金的壓力，冀助減少倒閉和裁員。

●銀行取態尤為關鍵

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，樂見政府推出多項支援計劃，但未能解決燃眉之急，例如「百分百擔保特惠貸款」仍要待立法會審批，且合作銀行名單有待確實。加上「長貧難顧」，措施不能惠及所有中小企，各行業難免出現汰弱留強局面。政府擔保貸款由銀行把關，仍需經過嚴格審批貸款程序，以確保企業有足夠還款能力。

據他了解，銀行對於向中小企提供此貸款未見太雀躍。正如過往的「九成信貸擔保產品」，一旦企業出現違約，銀行需要向政府提供詳盡解釋誤批貸款的原因，更要等六個月至三年不等才獲政府退款，甚或影響銀行評級。所以，銀行較為建議中小企以個人物業及債券申請抵押貸款，多於擔保貸款。

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