許照中：香港證券行三重夾擊

新型冠狀肺炎疫情爆發，內地透過封城等嚴厲措施阻止病毒由武漢向全國其他地區擴散，初步看來已經取得一定成效。由於抗疫幾至陷於癱瘓的各市經濟活動，包括公共交通與製造等各行各業，也陸續有序恢復。

這次疫情無疑給今年整體經濟帶來無可估量的影響，內地的GDP下行顯然將無法避免，然而從這次疫情國內全民齊心努力抗疫的高度團結精神來看，疫症一旦成為過去，經濟動力必可迅速恢復，重新上路，因此我是看得比較樂觀。

相對之下，我們香港特區的情況卻令人擔憂。疫情是「天災」，終必將會成為過去，影響僅屬一時，而對於內地和本港同是一樣。但是，香港除了面對這次的「天災」，卻還要面對自去年下半年以來從未休止的「人禍」，就算疫症成為過去，但是已經給「人禍」折騰了大半年以上，而奄奄一息的本地經濟，包括各行各業的經營，可說是雪上加霜，傷害更甚，要恢復舊觀，恐怕不容易。

剛公布的新年度財政預算案因應社會民生受困，豪擲了1,220多億元協助各階層包括工商社會人士紓緩困境，將出現歷來罕見的1,391億元的年度財政赤字。

特區政府的用意十分明顯，但是花了這樣一筆的龐大金額，對於被「人禍」與「天災」同時折磨，而變得百孔千瘡的社會民生能提供多少幫助？效果倒是成疑，尤其是「天災」縱使過去，「人禍」卻仍然未解除，今年度本港經濟情況肯定是不容樂觀，負增長已成定局，只是數字多少而已。

困境之下各行各業自去年底以來凍薪、減薪、強制性的無薪假期與裁員等措施不絕，零售、飲食行業結業消息更是此起彼落。單是在證券行業，據報道自今年開始的兩個月內，已有超過7家以上的證券經紀行向香港交易所，發出了停業的通知，當中還包括了一家我已經離開了多年，並且具有國家級銀行背景的馬來西亞投行在港的金融證券行。此類結業情況，業內人士估計仍然是陸續有來。

證券行的結業，多半都是因為缺乏競爭力，致業務萎縮出現虧損，最終熬不住下去，而黯然離場。就像我上面所說的那家具有外資銀行背景的證券行，它宣布結業的理由是香港證券經紀業務面對的競爭加劇，令業務虧損多時，因此寧可考慮重新分配資源，放棄香港市場。具實力的證券行去向如此，其他實力不足，難有競爭能力的本地證券行，其處境不問可知。

惟我必須強調，證券行相繼結業的現象不能夠完全歸咎於這次「天災」或「人禍」。事實上，在這次疫症之下大部分行業包括餐飲、零售、旅遊，甚至政府服務，賽馬活動等均受到不同程度的影響，甚至因此需要縮短營運時間或停止服務，但是本地股市自農曆正月初五恢復啟市之後，至今卻從未停止營運。雖則大市波動加劇，卻無損氣氛，平均每天成交額大部分逾千億元以上。

因此，疫情嚴重之下，對證券業還算是十分幸運。說到始於去年中的「人禍」，本地股市有逾60%上市企業屬內企，營運基地都在內地，業務不受社會亂局影響，使恒指大部分時間能夠穩企高位，交投未出現嚴重萎縮，可知對證券業的營運實際影響較微。

說到底，證券行相繼結業，既不禍於這次「天災」，也不是由於過去大半年以來的「人禍」引起，而是由於特區政府多年以來的政策謬誤，忽略了協助有關業界生存所致，實際是另外一場的「人禍」。（積極不干預給港人帶來的遺憾－－系列之七，未完待續）

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）

許照中

六福金融主席兼行政總裁

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