徐燦傑：「疫」境放榜留意事項

證監會與聯交所上月初發表聲明，因應新冠肺炎疫情下如何披露截至12月31日財政年度的業績公布，因疫情原因導致公司不能在今年3月底的「死線」公布業績而導致停牌，為了釋除市場疑慮，港交所與不同持份者進行討論，上月底以「常問問題」的方式釐清細節。

假設公司能在今個月底刊發未與核數師議定的初步業績公告，聯交所一般不會將公司的證券停牌。除初步業績外，公司還可以考慮公告該等業績並未經與核數師議定的聲明、解釋為何未有取得核數師的同意、預期將會與核數師議定業績的日期及業績是否經與審核委員會議定等，以及如果存在分歧，提供該等分歧的詳細資訊。

如果公司能提供管理帳目，但不確定對財務數字的潛在調整，公司應向投資者提供充足的資訊以便他們作出投資決定，如果隨後存在任何重大差別或取得之前尚欠的資料，公司應刊發補充公告以解釋該等差別或披露之前尚欠的資料，以及經與核數師議定的經修訂業績。

若業務運作因受疫情影響而無法準備其管理帳目，聯交所將評估刊發這些資料是否足以維持有秩序和公平的市場，從而使證券可以繼續買賣。如果疫情或相關的旅遊限制對公司的業務運作、匯報監控措施、系統、流程或程序造成重大擾亂，管理層應評估是否已出現任何《證券及期貨條例》界定的內幕消息，管理層應在合理地切實可行的範圍內盡快另行發出公告。

公布年度業績公告後，4月底是公司刊發年報的另一條「死線」，聯交所將按特定情況及於諮詢過程中所獲得的資料，個別豁免要求並允許延遲刊發年報，聯交所考慮公司能夠在3月底前刊發的財務資料，以及疫情對個別公司的影響。

最後關於召開股東大會，聯交所或會根據個別情況豁免在六月底前舉行股東周年大會最後一條「死線」，但要注意是公司必須遵守相關所在註冊地的公司法例及章程的要求，如在百慕達及開曼群島等熱門註冊地點，聯交所將不會授予任何將違反公司法例的豁免。

為保障公眾安全，公司應考慮採用相關科技如視像會議等來提高股東參與股東大會的機會，公司應說明以網上廣播參與股東大會的股東可否及如何投票，不應在未給予股東充分通知情況下，更改舉行股東大會場地或時間。

徐燦傑

美富諾資本首席市務總監及亞太區主管

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