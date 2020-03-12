肺炎疫情「全球大流行」　道指曾瀉逾1200點

世界衛生組織(WHO)正式宣布新冠肺炎全球大流行，投資者憂慮疫情會導致全球經濟陷入衰退，美國股市周三(11日)下瀉。道指最多曾跌1,227點，最新報23,868點，跌1,150點或4.6%。標指最新報2,760點，跌121點或4.2%；納指最新報8,003點，跌340點或4.08%，最低見7,998點，為自2019年10月11日以來首次跌穿八千點關。

WHO周三宣布新冠肺炎疫情全球大流行。目前感染新冠肺炎的人數已超過10萬人，其中美國有逾1,000宗確診個案。疫情持續在全球擴散，令市場憂慮全球將出現經濟衰退，多國政府及央行均推出政策措施來「救市」。

美國總統特朗普周二建議將今年底前薪俸稅降至零，但有關政策落實仍存不確定性；聯儲局(美國的央行)本月初緊急減息半厘以應對疫情，市場廣泛預期下周議息會進一步減息。

英倫銀行(英國的央行)周三召開特別會議一致通過緊急劈息0.5厘，英國政府同日宣布300億英鎊(約3,042億港元)財政刺激方案，實行貨幣和財政政策雙管齊下救市。歐洲央行亦暗示最快周四出招，冀避免出現2008年般金融和經濟危機。

歐央行行長拉加德周三警告，歐洲面對2008年金融危機的經濟衝擊，敦促歐洲領袖採取聯合行動抵禦。她又稱，該行會於今日的會議審視所有政策工具，特別是一些提供低成本融資，以及確保市場流動性和信貸不會枯竭的措施，並補充指，要措施有效必須有政府政策的支持。

亞洲央行方面，雖然印度、南韓和馬來西亞距離下次議息會議尚有數周時間，但面對疫症爆發及油價崩圍，分析員認為這些央行最有可能隨時突擊減息。聯儲局本月18日結束議息會議後翌日，日本、印尼和菲律賓央行將公布議息結果，泰國和新西蘭央行則會於本月25日議息。

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