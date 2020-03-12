歐股收市受壓　觀望歐央行議息

歐洲經濟正面臨新冠肺炎疫情的衝擊，當地股市周三(11日)受壓。英國富時100指數收報5,876點，跌83點或1.4%；法國CAC指數收報4,610點，跌26點或0.57%；德國DAX指數收報10,438點，跌36點或0.35%。

面對疫情帶來經濟衝擊，英倫銀行周三(11日)召開特別會議一致通過緊急劈息0.5厘，英國政府同日宣布300億英鎊(約3,042億港元)財政刺激方案，實行貨幣和財政政策雙管齊下救市。

英國政府將今年經濟增長預測下調0.3個百分點至1.1%，明年增長預測則上調0.2個百分點至1.8%。事實上，英國經濟在疫症爆發前已見疲態，1月份國內生產總值(GDP)按月停滯，有別於前一個月的增長0.3%和市場預期的增長0.2%。

投資者觀望歐洲央行周四議息，最少有5個成員國央行行長將透過電話參與會議，市場預期歐央行將把現為負0.5厘的存款利率下調最少0.1厘。

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