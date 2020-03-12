【深度解構】全球大流行意味甚麼？經濟前景凶多吉少？

新冠肺炎在全球多國不斷出現確診及死亡個案，世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞周三(11日)終於宣布，新冠肺炎疫情為全球大流行(Pandemic)。

此前，世衞一直堅持將今次疫情列為流行病(Epidemic)，主要是考慮到全球大流行意味到各國需付出更沉重的政治和經濟代價來應對疫情，而防疫工作亦需大力加強。究竟全球大流行意味着甚麼？全球經濟前景又會受多大衝擊？

●甚麼是全球大流行？

根據世衛的定義，全球性大流行病是一種「在世界範圍內，廣泛地人傳人的新疾病」。

美國喬治城大學全球衛生法教授Lawrence Gostin表示，在通常情況下，當疫情在某個特定國家或特定地區變得相當普遍時，它會變成一種流行病；而隨着其在世界許多地方廣泛傳播時，就變成了全球大流行。

此外，全球大流行的疾病亦具有能夠進行持續傳播的感染路徑。以新冠肺炎而言，雖然中國的感染人數目前開始受控，但其他國家相繼出現集體性感染，且愈來愈多確診個案被證實跟中國沒有明確的關聯。

世衛上一次宣布全球大流行是在2009年甲型H1N1流感爆發時，根據美國疾病控制及預防中心(CDC)，單是美國當年就有6,100萬人染病，1.2萬人死亡。至於2003年的「沙士」和2012年的中東呼吸綜合症(MERS)，均未被宣告全球大流行。

●全球大流行意味着甚麼？

如果新冠肺炎疫情進入全球大流行，可能意味到更多國家在全國或局部，實施級別更高的緊急應變措施，主要包括學校停課、限制社交、禁止公眾活動或體育賽事等。

不過，世衛所提議的任何防疫應變均不具法律約束力，而且各國可能會根據受疫情影響的程度作出應變。世衛在2017年發表的「流感大流行風險管理指南」中，鼓勵成員國評估自己國家及全球的風險而採取行動，強調「各國不單要因地制宜進行防疫，還需要互相真誠合作。」

●全球經濟前景會受多大衝擊？

新冠肺炎成為全球性大流行病之後，市場聚焦其對全球經濟的打擊程度。參考同樣是全球大流行的甲型H1N1流感，其導致首發地墨西哥當年GDP縮減比例大約5.3%，經濟損失數百億美元。

回顧沙士事件，據美國智庫Brookings Institution統計，當年沙士給全球經濟造成了約400億美元的損失。不過，今次新冠肺炎病毒在傳染性上比沙士強，而且死亡率亦較流感高，可能導致今次疫情對全球有更廣泛的影響。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi此前預計，如果新冠肺炎發展成全球大流行，可能導致美國和全球經濟在今年上半年陷入衰退。

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