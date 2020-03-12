港股ADR收跌334點 騰訊下試370元關

美股陷入技術性熊市，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,896點，跌334點或1.34%。

大型藍籌全線向下，滙豐控股收報48.03元，較港收市跌0.62元；騰訊控股收報370.03元，較港收市跌8.37元。

內銀股偏軟，建設銀行收報6.37元，較港收市跌0.08元；工商銀行收報5.31元，較港收市跌0.06元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626