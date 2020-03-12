港股ADR收跌334點 騰訊下試370元關
2020年03月12日 04:50
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美股陷入技術性熊市，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,896點，跌334點或1.34%。
大型藍籌全線向下，滙豐控股收報48.03元，較港收市跌0.62元；騰訊控股收報370.03元，較港收市跌8.37元。
內銀股偏軟，建設銀行收報6.37元，較港收市跌0.08元；工商銀行收報5.31元，較港收市跌0.06元。
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