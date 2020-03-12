【大流行恐慌】特朗普會見銀行CEO　即將發表講話

世界衛生組織(WHO)周三(11日)正式宣布新冠肺炎為全球大流行。美國總統特朗普同日在白宮與大型銀行的行政總裁(CEO)會面，討論如何應對疫情。

參與會面的包括來自美國銀行、花旗集團、富國銀行及其他金融機構的行政總裁。特朗普會後向記者表示，會面期間討論了很多不同方面的刺激措施。特朗普將於晚上9時(香港時間周四早上9時)發表應對疫情的講話，主要涉及經濟和醫療等方面。

外媒引述市場消息指，特朗普希望政府為中小企提供貸款；並稱早前建議將今年薪俸稅降至零很有用，但不明白為甚麼遭到反對。

另外，根據市場消息，特朗普認為如果美國能迅速化解疫情，那就不需要刺激措施。他亦認為疫情過後，市場將存在潛在需求。

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