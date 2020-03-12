股神都嚇親！巴菲特：今次市場遭遇「前所未見」

「股神」巴菲特接受外媒訪問時表示，近日股市暴跌，主要是受到新冠肺炎疫情和國際油價暴跌兩大因素「左右夾擊」，直言「他活着89年以來，也是第一次經歷到這種事情。」

對於市場恐慌情緒，他說：「現時情況不是1987股災，但屬於相似的情況... (而2008年金融海嘯時)市場更加恐慌，僅就目前發生的事來看(截至周一)。」

事實上，市場的恐慌情緒已經愈來愈高漲。世衛(WHO)周三宣布新冠肺炎全球大流行之後，道指急挫1,464點，收報23,553點，自歷史高位回落逾兩成，陷入技術性熊市，美股長逾10年的大牛市面臨終結。

當然，對於股神而言，他似乎已經準備好面對市場動盪，因為他的投資旗艦巴郡坐擁1,280億美元的現金，能夠隨時因應形勢而作出投資決定。

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