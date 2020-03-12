友邦去年新業務價值增6%　首季新業務銷售已受顯著影響

香港的新業務價值按固定及實質匯率計，均減少5%，至16.21億美元，反映來自中國的訪港客戶的銷售於2019年下半年下跌；該跌幅與旅客人數的跌幅大致相若。

友邦在業績報告中指，在2019年，除香港外，亞洲經濟體繼續錄得穩健的增長，香港則於下半年受社會動蕩所影響；踏入2020年首季，較低息環境及2019冠狀病毒病為公司業務所在的多個市場帶來利淡因素，並預計短期內會造成短暫但顯著的影響。

報告又說，經濟復甦的步伐和所受的長遠影響仍屬未知之數，但這將視乎疫情爆發的持續時間和嚴重程度，以及相關的控制措施。現時決策官員正採取行動，推出支持企業的針對性措施，包括減稅，並提供額外的財政支持，以減低對個人收入的財務影響。

友邦指，正密切監察事態發展，又提到在中國內地至今並無察覺任何異常的理賠情況，而隨着公司加快數碼化舉措，代理招聘管道維持強勁。然而，外遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對面會議，已對集團第一季的新業務銷售造成顯著的影響。

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