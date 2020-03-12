【專家點評】古勝：中芯已跌夠？博得過？
2020年03月12日 07:00
東網電視更多新聞短片
新型冠狀病毒去到歐美地區，似乎特別生猛、破壞力尤其強大，究竟點解會咁？相信每人都有各自答案。疫情對歐美經濟造成重大打擊，繼美國突然減息半厘之後，英國亦都降息0.5厘，相信其他發達國家都會跟隨。
而美國無論喺防疫，抑或救市措施都係拖拖拉拉，除了美股受害之外，尋日港股亦受累，收跌160點報25,231點。現階段，老古都係覺得短炒博反彈無妨，但要控制注碼，且向下宜守24,900點。
早前熱炒的中芯國際(00981)，近排亦隨大市調整，加上北水連日沽貨，股價已由高位17.92元，回落至昨日的13.82元，跌幅多逾2成，依家係咪入市時間？
事實上，中芯係內地政府長期支持的半導體龍頭，雖然話國策支持對技術突破未必有幫助，不過給予津貼扶持卻能利好集團發展，仍不愁炒作藉口。短線守13.6元可小注，目標上望16元，穿12.4元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！