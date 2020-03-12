【專家點評】古勝：中芯已跌夠？博得過？

新型冠狀病毒去到歐美地區，似乎特別生猛、破壞力尤其強大，究竟點解會咁？相信每人都有各自答案。疫情對歐美經濟造成重大打擊，繼美國突然減息半厘之後，英國亦都降息0.5厘，相信其他發達國家都會跟隨。

而美國無論喺防疫，抑或救市措施都係拖拖拉拉，除了美股受害之外，尋日港股亦受累，收跌160點報25,231點。現階段，老古都係覺得短炒博反彈無妨，但要控制注碼，且向下宜守24,900點。

事實上，中芯係內地政府長期支持的半導體龍頭，雖然話國策支持對技術突破未必有幫助，不過給予津貼扶持卻能利好集團發展，仍不愁炒作藉口。短線守13.6元可小注，目標上望16元，穿12.4元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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