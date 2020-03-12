【點股後市】彭偉新：中遠海能重拾升浪 睇4.5元

美股周二晚雖然急彈，主要是市場憧憬各國聯手推出措施支持經濟，但對港股的作用不大，恒指周三走勢偏軟，主要是不少投資者繼續在市場上減磅，令到整體的沽壓未能紓緩。

以短期技術走勢來說，由於大市已跌穿2月3日低位，更跌至去年八月低位附近，即代表已完全抵銷自去年8月開始的升浪。雖然美股在近期急跌後均會大反彈，不過，似乎未有足夠動力把指數推回高位，而且在油價暴瀉後，美國可能有大量頁岩油公司破產，影響整體經濟。故此，在美股仍然繼續回調的預期之下，恒指一旦跌穿去年8月低位24,899點，將有機會下試24,100點。

公司股價於去年4月升上5.38元後便持續回落，而且跌穿所有移動平均線之後，形成一浪低於一浪的走勢，並曾跌至3元水平。近日股價開始借好消息作出反彈，除了升破50天線及100天線，昨日亦在大陽燭的上升下，突破250天線及長期下降通道的頂部，若股價能企穩在3.9元以上，以4.5元作為目標，建議在4元水平買入，止蝕位為3.6元。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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