【外匯點評】溫灼培：兩大因素支持英鎊匯價

尚未到本月26日議息會，英倫銀行周三突然宣布減息半厘，把官方息率由0.75厘，降至0.25厘。該行在聲明中解釋，減息是為紓緩疫情對英國經濟的衝擊。

然而，相信英國減息真正原因有三點。首先，相信減息是為英國脫歐作準備，以降低息率，增強英國企業的生存空間。其次，由於環球央行已相繼把息率降至極低水平，倘英國不大幅減息，英國商業銀行將失去競爭力，難吸引環球企業到英國借錢及融資，不利英金融市場地位。最後，為配合英國推出龐大刺激經濟方案所可能要發行的大量債券，降低息率可有助降低發債成本。

減息後未見英鎊匯價走弱，出現這情況相信原因有兩點。回憶於2008年金融海嘯及2016年英國脫歐公投後，英國利率最低只見0.25厘，因此現時水平可能已見底。其次，市場似乎聚焦在英國經濟層面上，預期減息配合基建刺激方案，可有助加快推動英國經濟，英鎊得到支持。故維持英鎊龐大支持位於1.28美元，上升阻力於1.34美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626