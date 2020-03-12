【股市估市】陳蓓敏：中電息率吸引 伺機吸納
2020年03月12日 07:30
東網電視更多新聞短片
美國總統特朗普一邊廂和中國交手打貿易戰，高唱美國經濟何等強勁，把美股指數推高，還有一眾企業回購作配合。縱使當地爆發新冠肺炎疫情，出現死亡個案也以季節病處理。在中國嚴陣以待處理肺炎疫情之際，美國仍以自我良好形象出現舞台。
然而，3月初聯儲局突發減息半厘，先在利率市場下一刀，十年期美債孳息曾低見約0.3厘。
接着，油組(OPEC)和俄羅斯未能就減產達成協議，令沙特阿拉伯一怒之下，同時進行減價和增產，拖累油價瞬間急挫三成，全球金融股市無一不被嚇怕。道指周一挫逾二千點，去年以來的累計升幅全部化灰，重返2018年12月水平。標指亦重返去年年初水平，納指則站在稍高於去年年初的位置。
金融市場出現完美風暴，大鱷把債、油、股市刮得肚滿腸肥。英國央行減息半厘，基準利率減至0.25厘，拖累銀行股受壓。此外，留意美國聯儲局將於下周二議息，下周五則為美股四重結算日。
至於港股方面，受外圍因素影響，恒指表現反覆。市場預期踏入減息周期，資金流向高息、具防守力的股份。中電(00002)去年業績營運盈利跌兩成至111億元，因為澳洲業務上半年虧損，和香港業務准許回報率下調，而純利跌逾65%至46.57億元。不過，管理層仍然慷慨派息，全年共派息3.08元，按年增加約2%。低息環境持續，息率近3.8厘見吸引，建議候低吸納，目標價88元，止蝕位77元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有中電)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！