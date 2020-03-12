【股市估市】陳蓓敏：中電息率吸引 伺機吸納

美國總統特朗普一邊廂和中國交手打貿易戰，高唱美國經濟何等強勁，把美股指數推高，還有一眾企業回購作配合。縱使當地爆發新冠肺炎疫情，出現死亡個案也以季節病處理。在中國嚴陣以待處理肺炎疫情之際，美國仍以自我良好形象出現舞台。

然而，3月初聯儲局突發減息半厘，先在利率市場下一刀，十年期美債孳息曾低見約0.3厘。

接着，油組(OPEC)和俄羅斯未能就減產達成協議，令沙特阿拉伯一怒之下，同時進行減價和增產，拖累油價瞬間急挫三成，全球金融股市無一不被嚇怕。道指周一挫逾二千點，去年以來的累計升幅全部化灰，重返2018年12月水平。標指亦重返去年年初水平，納指則站在稍高於去年年初的位置。

金融市場出現完美風暴，大鱷把債、油、股市刮得肚滿腸肥。英國央行減息半厘，基準利率減至0.25厘，拖累銀行股受壓。此外，留意美國聯儲局將於下周二議息，下周五則為美股四重結算日。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有中電)

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