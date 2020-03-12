新股專輯：燁星中籤率僅3% 煜盛文化認購不足
2020年03月12日 07:45
東網電視更多新聞短片
內地房地產物業管理公司燁星集團(01941)公布招股結果，發售價定為每股1.56港元，接近招股價範圍1.32至1.58元的上限，集資淨額1.213億元。認購一手(2,000股)中籤率僅3%，最少認購350手(即70萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購1,947.62倍，而配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。
綜藝節目製作商煜盛文化集團(01859)發售價定為每股2.26元，接近招股價範圍2.25至3.37元的下限，集資淨額8.299億元。認購一手(1,000股)中籤率100%。香港公開發售認購不足，而國際發售股份已獲輕微超額認購。
上述股份將於周五(13日)於主板首日掛牌。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！