新股專輯：燁星中籤率僅3%　煜盛文化認購不足

2020年03月12日 07:45
  • 東網電視
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    內地房地產物業管理公司燁星集團(01941)公布招股結果，發售價定為每股1.56港元，接近招股價範圍1.32至1.58元的上限，集資淨額1.213億元。認購一手(2,000股)中籤率僅3%，最少認購350手(即70萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購1,947.62倍，而配售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。
    綜藝節目製作商煜盛文化集團(01859)發售價定為每股2.26元，接近招股價範圍2.25至3.37元的下限，集資淨額8.299億元。認購一手(1,000股)中籤率100%。香港公開發售認購不足，而國際發售股份已獲輕微超額認購。
    上述股份將於周五(13日)於主板首日掛牌。
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