【專家點評】陳正犖：趁金價回調吸納

憧憬美國政府推出大型財政刺激政策，市場避險情緒略為降溫。各國亦相繼宣布或預告推出財政政策。早前日本宣布推出4,300億日圓財政支持措施，意大利亦將推出100億歐元措施，估計澳洲方面亦將推出30至50億澳元刺激政策。

根據以往經驗，政府加大開支或增加財政赤字，市場或憂慮通脹升溫，均利好金價表現。同時市場及我們都預期更多央行會減息放寬，例如聯儲局、英倫銀行、澳洲及新西蘭央行，加拿大央行和人民銀行等等。減息潮出現有機會利好零息/負息的資產，特別是黃金。

雖然有消息指，部分投資者需要沽出黃金，用來回補其他投資方面的損失，或導致金價出現調整，但在市場風高浪急之時，持有避險資產仍較持有風險資產可取。

技術分析上，現貨金兌美元仍處於大型上升通道當中，有機會逐步上試1,704美元，甚至通道頂部約1,794美元，支持或為1,611和1,625美元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626