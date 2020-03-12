【大流行恐慌】澳洲推出176億澳元刺激計劃救經濟

新冠肺炎疫情肆虐，澳洲加入世界各國政府一同採取財政刺激措施來抗疫，該國公布176億澳元的財政刺激計劃，整個刺激計劃相當於當地國內生產總值(GDP)的1.2%。

澳洲總理莫里森宣布的刺激計劃包括未來兩年支出13億澳元用於保護12萬學徒的工作。政府還將在未來4年支出67億澳元，用於支持中小企業的現金流，幫助他們在預期中的滑坡期支付工資。

政府亦將擴大稅收減免，未來4年撥款7億澳元，用於幫助企業購買新設備。

莫里森稱，財政刺激計劃是為了讓澳洲人保住工作，並確保經濟更強勁地復甦，預算也隨之回升。

事實上，在疫情的威脅下，澳洲經濟可能自1991年以來首次陷入衰退。莫里森指出，未來3個月內，疫情將對經濟造成最為顯著的影響。至於澳洲財長弗呂登貝格亦稱，目前判斷疫情對經濟的全面影響還太早；相信刺激措施可能讓第2季GDP最高增加1.5個百分點。

澳洲央行上周將利息降至0.5厘的紀錄新低，並且貨幣市場定價顯示央行將在4月份進一步減息。

計及其他國家的政府已承諾或正在考慮中的抗疫措施，金額已超過840億美元，該些措施包括派發現金、稅收優惠，以及財政撥款等。

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