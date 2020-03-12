五龍電動車：股東金港無權提交清盤呈請
2020年03月12日 07:50
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五龍電動車(00729)公布，公司於百慕達之法律顧問於2020年3月10日，向金港集團投資之法律顧問發出信函，要求彼於3月11日營業時間結束前(百慕達時間)確認彼將進行撤回呈請，基於金港在百慕達公司法下無權提出呈請。
據百慕達公司法第163(1)(a)條，股東無權提出清盤呈請，除非其作為股東之相關股份於開始清盤前之18個月期間，配發予該股東或由其持有及以其名義登記最少6個月之時間。根據公司股份登記，金港只於2020年1月6日成為公司註冊股東，及於開始清盤前18個月期間並無金港為公司註冊股東之記錄，因此，金港無權提交呈請。由於公司法律顧問並無收到金港或彼之法律顧問的任何回覆，公司將進行向百慕達最高法院申請駁回呈請。
於2020年3月10日(百慕達時間)，公司法律顧問已就(i)根據公司供股發行最多9.75億股股份；及(ii)股份可於聯交所買賣向法院提交認可令的申請。於公告日期，法院並未提供認可令申請的聆訊日期。但據公司於百慕達之法律顧問的意見，於呈請被法院駁回下，將無需申請認可令。公司將就駁回呈請申請或認可令之聆訊日期的更新作進一步公告。
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