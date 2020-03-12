【大流行恐慌】加拿大股市陷熊　巴西3日兩熔斷

世衛組織宣布疫情「已具有全球大流行特徵」，加上國際油價下跌，投資者憂慮將打擊全球經濟，環球金融市場慘遭廣泛拋售。

加拿大股市在短短14個交易日內便由牛市跌入熊市，市值蒸發4,542億加元。在經歷了近4年的牛市之後，加拿大S&P/TSX綜合指數周三(11日)較2月20日的收市高位已下挫20%，令股市進入熊市。收市報14,270點，挫688點或4.6%。

Fiera Capital Corp.投資組合經理Candice Bangsund認為，本周的石油衝擊和金融市場動盪，加劇市場對疫情暴發的擔憂，能源股密集的加拿大TSX指數首當其衝受到打擊。由於對疫情及其對全球增長的影響缺乏可見性，表明隨着投資者消化眾多與疫情有關的消息，短期內幾乎可以肯定市場會大幅波動。

加拿大總理杜魯多宣布，政府將投入10億加元，用於應對新冠肺炎疫情。其中，2.75億加元專門用於疫情的相關研究，5億加元用於幫助省級政府應對疫情。他表示，雖然該國疫情目前並不嚴重，但政府需要為此作好準備。

另外，巴西聖保羅證交所指數再次暴挫超過10%，3日內第2次觸發熔斷機制，促使該交易所暫停交易30分鐘，收市報85,171點，跌7.64%。

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