【股民熱話】五大理由　滙豐控股股價等見海嘯價…

自年初滙豐控股總行門口獅子被火燒後，至今股價每況愈下。

2月美股迭創新高，3月就大上大落，到底係大型震倉，抑或真係見頂散貨？反正面對新冠肺炎疫情、油價大跌及美債波動的多項衝擊，筆者唔敢太樂觀。只能說，美股如此大幅波動，會加深損害投資信心，若短期美國政府推出的救市措施未能成功穩住人心，更大的風浪可能尚在後頭。

筆者認為，有以下五個理由，唔支持呢個時候撈大笨象，更要有心理準備，未來其股價有機會向海嘯低位進發，點解？

其一，今時今日的滙豐控股，收益依重中、港市場。依目前內地工廠的復工率及產出率狀況，以及香港三大支柱全線崩圍來看，第二季的經濟預測有下調壓力，意味滙控今年上半年的營運數據亦會備受壓力。至於歐、美業務，前景同樣是充滿挑戰。更何況如今各大央行在鬥快減息，銀行業的息差正進入新一輪低點，從基本因素持續轉差這個角度看，實在不見得已完全反映在目前的估值上，那又豈能「撈」得落手？

其二，滙控已表明，今、明兩年不會回購股份，股價變相失去一股購買力支持，在目前全球銀行業風雨飄搖的經營環境之下，實在難以估底。

其三，至今為止，滙控的常任行政總裁仍未落實人選，這是一家國際級金融機構的一個大忌，不排除反映主要股東可能存在分歧，更甚或對集團長遠發展策略構成變數，這些都足以令其估值打折。

其四，短線滙控股價若失守52周低位48.4元，市值將跌穿1萬億大關，好可能係代表一個新階段的開始。而參考技術走勢，睇滙控的月線圖，每次20月線失守50月線，都會出現大跌浪。2008年10月其20月線跌穿50月線後，股價由高位115元回落至2009年3月30元水平才見底。2015年9月其20月線再跌穿50月線，股價由62元水平跌至2016年6月44元水平才見底。

2020年2月，其20月線又再失守了50月線，到底今次個底，會唔會見番海嘯價30元水平，筆者都冇水晶球，只能提醒大家睇路！畢竟該股基本因素轉壞，往績的市帳率和息率參考性降低，真係畀你3字頭買到獅王，仲係咪收到10厘息，不無疑問。

最後，年初滙控總行門口的獅子像被火燒，股價未曾返去過。若然大家信邪，可能呢次真係壞了風水！咁霉運幾時先會完？做唔做佢小股東？咁多股票好揀，自己戙高床板諗清楚啦！

東網財經專欄作者 帥哥

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