【市前重點睇】道指瀉1464點 美匯升破96.5
2020年03月12日 08:09
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●美匯指數升上96.5，離岸人民幣(CNH)低見6.9803，港匯企7.7688，美元兌日圓見104.51，歐元跌至1.1263，英鎊低企1.2816。金價一度跌穿1,640美元關，最新企1,643美元。布油跌至35.79美元，紐油挫至33.13美元。道指期貨微升。
●友邦保險公布，去年12月底止全年，股東應佔盈利66.48億美元，按年增長1.55倍；每股基本盈利0.55美元，派末期息每股93.3港仙，按年增10%。
-按固定匯率計算，去年新業務價值41.54億美元，按年增6%；新業務價值利潤率提升3個百分點至62.9%。
-按實質匯率匯率計算，去年新業務價值按年增5%；新業務價值利潤率提升2.9個百分點；年化新保費增加1%。外電指出，公司受其最大市場香港持續6個月的社會事件打擊，其全年新業務價值創下2010年上市以來最小增幅。
●道指收報23,553點，跌1,464點或5.85%，自歷史高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。標指收報2,741點，跌140點或4.89%；納指收報7,952點，跌392點或4.7%。 https://bit.ly/3cQYrz1
-加拿大股市同時「入熊」。
-巴西股市3天內第2次觸發熔斷機制。
●【深度解構】全球大流行意味甚麼？經濟前景凶多吉少？ https://bit.ly/33bkgVv
●「股神」巴菲特接受外媒訪問時表示，近日股市暴跌，主要是受到新冠肺炎疫情和國際油價暴跌兩大因素「左右夾擊」，直言「他活着89年以來，也是第一次經歷到這種事情。」 https://bit.ly/2W6vzgc
●美國總統特朗普在白宮與大型銀行的行政總裁(CEO)會面，討論如何應對疫情。他將於晚上9時(香港時間周四早上9時)發表應對疫情的講話，主要涉及經濟和醫療等方面。
●紐約聯邦儲備銀行公布回購操作計劃，提高隔夜回購操作上限規模至1,750億美元，此前的上限規模是1,000億美元。
●美國10年期國債孳息率升6.66點子，報0.8695厘。
●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,896點，跌334點或1.34%。
●即月恒生指數夜期收報24,882點，跌247點，低水350點，成交42,376張。
●紐約期油收報每桶32.98美元，跌1.38美元或4.02%；布蘭特期油收報每桶35.79美元，跌1.43美元或3.84%。
●紐約期金收報每安士1,642.3美元，跌18美元或1.1%，連跌兩日。
●英國富時100指數收報5,876點，跌83點或1.4%；法國CAC指數收報4,610點，跌26點或0.57%；德國DAX指數收報10,438點，跌36點或0.35%。 https://bit.ly/2xtd0sl
●澳洲宣布176億澳元刺激計劃，以幫助經濟擺脫疫情影響。
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