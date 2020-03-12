【市前重點睇】道指瀉1464點　美匯升破96.5

●美匯指數升上96.5，離岸人民幣(CNH)低見6.9803，港匯企7.7688，美元兌日圓見104.51，歐元跌至1.1263，英鎊低企1.2816。金價一度跌穿1,640美元關，最新企1,643美元。布油跌至35.79美元，紐油挫至33.13美元。道指期貨微升。

●友邦保險公布，去年12月底止全年，股東應佔盈利66.48億美元，按年增長1.55倍；每股基本盈利0.55美元，派末期息每股93.3港仙，按年增10%。

-按固定匯率計算，去年新業務價值41.54億美元，按年增6%；新業務價值利潤率提升3個百分點至62.9%。

-按實質匯率匯率計算，去年新業務價值按年增5%；新業務價值利潤率提升2.9個百分點；年化新保費增加1%。外電指出，公司受其最大市場香港持續6個月的社會事件打擊，其全年新業務價值創下2010年上市以來最小增幅。

-加拿大股市同時「入熊」。

-巴西股市3天內第2次觸發熔斷機制。

●美國總統特朗普在白宮與大型銀行的行政總裁(CEO)會面，討論如何應對疫情。他將於晚上9時(香港時間周四早上9時)發表應對疫情的講話，主要涉及經濟和醫療等方面。

●紐約聯邦儲備銀行公布回購操作計劃，提高隔夜回購操作上限規模至1,750億美元，此前的上限規模是1,000億美元。

●美國10年期國債孳息率升6.66點子，報0.8695厘。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報24,896點，跌334點或1.34%。

●即月恒生指數夜期收報24,882點，跌247點，低水350點，成交42,376張。

●紐約期油收報每桶32.98美元，跌1.38美元或4.02%；布蘭特期油收報每桶35.79美元，跌1.43美元或3.84%。

●紐約期金收報每安士1,642.3美元，跌18美元或1.1%，連跌兩日。

●澳洲宣布176億澳元刺激計劃，以幫助經濟擺脫疫情影響。

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